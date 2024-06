Criciúma vence e quebra sequência positiva do Botafogo no Brasileiro

Com os três pontos conquistados em casa, o Criciúma sobe para 13ª posição, com 12 pontos em nove jogos , e se afasta cada vez mais da zona do rebaixamento. Já o Botafogo se mantém com 20 pontos e cai para a terceira posição. A equipe estava há 9 jogos sem saber o que é derrota, cinco pelo Brasileirão.

Primeiro tempo

Com a pressão de sua torcida logo no início, o Criciúma conseguiu a vantagem no placar aos 9 da primeira etapa com Barreto. O volante se antecipou à marcação e mandou um cabeceio certeiro após boa jogada e cruzamento de Ronald.

Responsável pelas principais jogadas do duelo, o Tigre ainda marcou o segundo com Matheusinho aos 33, mas viu o tento ser anulado pelo VAR. No lance, Barreto roubou a bola de Gregore com falta, segundo o árbitro de vídeo.

Segundo tempo

O Botafogo “repetiu” os donos da casa e também marcou seu gol aos 9 minutos com Lucas Halter. O zagueiro aproveitou escanteio cobrado por Óscar Romero para deixar tudo igual no placar.

O gol de empate animou o Glorioso, que buscou as jogadas mais perigosas, mas esbarrava na eficiência do setor defensivo do Tigre. Quando o jogo caminhava para o placar igual, Arthur Caíke sacramentou a vitória do Criciúma aos 38. Nos acréscimos, o Criciúma teve mais um gol anulado. O atacante Allano acertou um belo chute, comemorou com a torcida, mas o bandeira levantou o braço assinalando impedimento na jogada.

Estatísticas de Criciúma 2 x 1 Botafogo

Apesar da vantagem no quesito posse de bola (56% a 44%), o Botafogo teve dificuldades para criar chances claras de gol, finalizando apenas 8 vezes à meta adversária contra 15 do Criciúma. O time da casa também se mostrou mais eficiente nas assistências (2 a 1) e nos cruzamentos certos (7 a 5).

Próximos jogos

O Botafogo volta à campo na próxima quarta-feira (26), às 19h, no Nilton Santos, onde recebe o Red Bull Bragantino. O Criciúma visita o São Paulo um dia depois, na quinta (27), no Morumbis, às 20h.