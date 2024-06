Criança que “acertou” Mega-sena se desesperou ao saber que pai não fez jogo

A criança, de 11 anos, que acertou as seis dezenas do penúltimo sorteio (Concurso nº 2737) da Mega-Sena se desesperou quando soube que a família não teria direito ao prêmio de R$ 47 milhões porque os pais não fizeram o jogo. Os números sorteados foram: 16 – 20 – 30 – 34 – 37 – 45. O caso aconteceu em União dos Palmares, interior de Alagoas.

“Essa menina entrou em desespero, entrou em pânico. Ela só fazia gritar e chorar. A gente [pai e a ex-esposa] tentou acalmar ela. Fui conversar com ela, tentar explicar o que tinha acontecido, que não era o nosso momento”, contou o pai da menina. “Como que seria a nossa vida, né? Mas Deus sabe de tudo, e a gente não sabe de nada”, afirma.



De acordo com o pai, que é dono de um lava-jato, a filha avisou a família que faria um jogo para que ele ou a mãe pagassem. No entanto, devido à correria da rotina, ambos esqueceram.

“Ela tocou nesse assunto comigo, dizendo: ‘Pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘Me lembre e me dê esse jogo’. Só que, com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, contou o homem.

Ainda segundo o pai da garota, no último domingo (16/6), ela lembrou da aposta e foi buscar o bilhete: “Quando a mãe dela pegou o papel, estavam lá, de cara, os seis números. E a minha filha disse: ‘Eu ganhei!’.”

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso nº 2737, da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (15/6), em São Paulo. Foram sorteados os números 16 – 20 – 30 – 34 – 37 – 45. O prêmio de R$ 47 milhões acumulou e chegou a R$ 53 milhões.

No último sorteio, de número 2738, ocorrido nessa terça-feira (18/6), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou novamente, chegando a R$ 60 milhões. Os números sorteados foram: 02 – 19 – 25 – 44 – 46 – 60.

O próximo sorteio ocorre nesta quinta-feira (20/6).