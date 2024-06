Empresários acreanos do setor de frigoríficos participam da TecnoCarne

Empresários acreanos do setor de frigoríficos e matadouros participam, entre os dias 18 e 21 deste mês de junho, em São Paulo (SP), da TecnoCarne, principal evento no setor de proteína animal do país e que apresenta inovações, tecnologias e tendências que moldam o futuro do segmento.

Filiados ao Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Acre (Sindicarnes/AC), os empreendedores do estado contaram com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do Sebrae/AC parar participar da TecnoCarne.

O evento reúne expositores líderes do setor, especialistas renomados, parceiros de influência e projetos de conteúdo, além de representantes de toda a cadeia produtiva da indústria da carne. A TecnoCarne é um hub de oportunidades, ao disponibilizar soluções digitais que conectam fornecedores e frigoríficos.

De acordo com Murilo Leite, presidente do Sindicarnes/AC, a TecnoCarne tem evoluído bastante a cada edição. “É impressionante a quantidade de máquinas, embalagens e etiquetas e tudo o que há de mais moderno no mercado. Viemos prospectar negócios e buscar tecnologias para melhorar a produção no Acre”, comentou o empresário.

Mais de R$ 3 milhões em equipamentos

Representantes das indústrias acreanas Dom Porquito, Acreaves e Nosso Frigorífico aproveitaram a TecnoCarne para adquirir modernos maquinários visando otimizar suas produções. Os empreendimentos adquiram mais de R$ 3 milhões em novos equipamentos.

“A TecnoCarne é um mundo de oportunidades. São muitas novidades apresentadas e precisamos estar atentos às tendências do mercado para atender, com excelência, o consumidor acreano. Agradecemos todo o apoio da FIEAC e do Sebrae/AC. É dessa forma que contribuímos para desenvolver a indústria e o estado do Acre”, assinalou Murilo Leite.