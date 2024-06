Conor McGregor se lesiona e está fora do UFC 303

O presidente do UFC Dana White, anunciou na noite dessa quinta-feira (13) que Conor McGregor sofreu uma lesão e está fora do UFC 303. Ele iria enfrentar o americano, Michael Chandler.

O irlandês era esperar para liderar a luta principal no dia 29, após três anos afastado por um lesão no pé. O novo combate que irá liderar o card será a disputa do título meio-pesado do UFC, onde o campeão brasileiro, Alex “Poatan” Pereira enfrentará o tcheco Jiri Prochazka.

As dúvidas quanto ao estado de saúde do Notório se iniciaram no último dia 3, quando a coletiva de imprensa em Dublin, foi cancelada horas antes de seu início. O UFC não anunciou os motivos.

A divulgação do cancelamento do combate de McGregor e Chandler e o anúncio de novas lutas, foi feito por Dana White em suas redes sociais.

Conor McGregor tem 35 anos e foi campeão em duas categorias diferentes do UFC. Ele não luta desde julho de 2021, quando fraturou o pé em combate contra o americano Dustin Poirier.