Rio Branco define saída de técnico e contrata Marcelo Brás para sequência da Série D

Apesar da vitória de virada sobre o Manaus por 2 a 1, nessa quarta-feira (12), o técnico Wemerson Araújo, o Rambinho, não segue no comando do Rio Branco-AC para sequência do Campeonato Brasileiro Série D.

O presidente do Estrelão, Valdemar Neto, confirmou nesta quinta-feira (13), a contratação do técnico Marcelo Brás, que comandou o Galvez no Campeonato Acreano 2024, e já foi campeão estadual pelo Alvirrubro em 2021.

De acordo com o dirigente, a permanência de Rambinho no comando do Rio Branco-AC era provisória desde a demissão do treinador Vaguinho Santos, e que havia necessidade de ter um treinador mais experiente à frente do time.

– Ele estava como interino e a gente precisa de uma pessoa com maior experiência, com maior rodagem porque chega na hora dessa, reta final, falta experiência, e aí a gente precisa ter pessoas mais experientes no comando. A gente já tinha combinado com ele. Assim que tivesse uma aliviada de dinheiro, de grana, a gente ia trazer uma pessoa… e o Rambinho foi chamado pra base, ele não foi chamado para o profissional. Aconteceu de eu botar o Vaguinho pra fora, aí ele assumiu, mas não era coisa não. Sempre foi provisória. Vai dando certo, tu vai deixando, mas tem uma hora que tu tem que decidir que é a hora e é agora – justificou Valdemar Neto em entrevista ao ge, na manhã desta quinta-feira (13).

Rambinho deixa o comando técnico do Rio Branco-AC com 45% de aproveitamento. Foram oito jogos, sendo três vitórias, dois empates e três derrotas.

Marcelo Brás assume o comando do Rio Branco-AC nesta quinta-feira, no CT José de Melo, na capital acreana. Rambinho, que também exerce a função de auxiliar da equipe sub-20, não garantiu se irá continuar no clube.

O Estrelão ocupa a sexta posição do grupo A1 da Série D com 11 pontos, empatado em pontuação com Princesa do Solimões (3º), Trem-AP (4º) e Manaus (5º). O Rio Branco-AC volta a campo neste sábado (16) para enfrentar o Porto Velho-RO, às 17h (de Brasília), no estádio Aluízão, na capital rondoniense.

Volante e atacante são dispensados

O volante Júlio e o atacante Rogério foram dispensados do Rio Branco-AC. De acordo com Valdemar Neto, os dois jogadores se envolveram em um episódio de indisciplina em Manaus, após a derrota para o Gavião por 2 a 0, no último domingo (9).

