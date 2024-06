Concurso unificado do TSE abre nesta terça-feira as inscrições; salários vão até R$ 14 mil

Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora do edital, publicado no último dia 29, pois já existe outro concurso em andamento no órgão.

Todos os cargos ofertados são de nível superior, e a maioria exige formação em cursos específicos, como direito, serviço social, psicologia, odontologia e medicina (veja o edital). Os salários iniciais variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.



O concurso prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.



Os interessados em participar do processo seletivo precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 85, para o cargo de técnico judiciário, e de R$ 130, para analista judiciário.



Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.



A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 22 de setembro em todo o país (veja o cronograma abaixo). E a seleção terá as seguintes fases:



1.Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

2.Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

3.Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de técnico judiciário, da área administrativa e especialidade “agente da polícia judicial”;

4.Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.





A ideia de fazer uma seleção unificada para preencher vagas na Justiça Eleitoral tornou-se pública no ano passado. O projeto é semelhante ao “Enem dos concursos”, que está sendo realizado neste ano pelo governo federal para selecionar novos servidores.