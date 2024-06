Concurso público em Feijó vira alvo de investigação do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou um procedimento de investigação para apurar denúncias de irregularidades no concurso público nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Feijó.

O edital do certame foi publicado em 3 de maio de 2024, com o objetivo de preencher 30 vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As provas objetivas foram realizadas em 2 de junho de 2024.

De acordo com a promotora de Justiça Bianca Bernardes de Moraes, a notícia de fato foi instaurada após candidatos denunciarem indícios de fraude cometida pelo instituto responsável pela organização do concurso e o suposto favorecimento de pessoas no certame.

O procedimento investigatório visa garantir a justa tutela de direitos e tomar as providências cabíveis para esclarecer os fatos denunciados.

Com informações do MP-AC