Acreano da zona rural lança CD e sonha em fazer sucesso com ‘piseiro’

Aos 21 anos, o cantor de piseiro Max Ferrari é um nome que começa a ser bastante conhecido no meio musical da regional do Alto Acre. Em Xapuri, ele é um dos artistas mais requisitados nos mais diversos tipos de eventos, sempre com o seu estilo inconfundível.

Paralelamente à rotina de ganhar a vida tocando nas noites xapurienses, o jovem cantor acaba de lançar na internet o CD promocional Piseiro Envolvente 2.0, já disponível no YouTube, com sucessos de artistas consagrados e a presença da música autoral “Tô na Pista”.

Max Ferrari, nasceu e cresceu no seringal Floresta, colocação Bom Princípio, localizado na Reserva Chico Mendes, no município de Xapuri, filho do casal Maria Francinete Barbosa de Souza e Marinaldo Souza da Silva.

“Comecei minha trajetória na música muito cedo, participando de festivais escolares aos 12 anos e cantando profissionalmente aos 14. Tive a oportunidade de fazer parte do grupo Havaí, graças ao músico José Ribamar, com o apoio do empresário Renato Tsunami, que é dono do Club Palhoça”, conta.

O cantor começou a buscar novos horizontes a partir de quando conheceu o DJ Alessandro Lima, um dos grandes profissionais da área na cidade, que abraçou a ideia de Ferrari se dedicar ao piseiro, um estilo nordestino que só utiliza teclado. Com a ajuda do empresário Mao Setung, que sugeriu a criação do nome artístico Max Ferrari, ele começou a se tornar mais comercial.

“Com a ajuda de José Antônio de Oliveira Mota, conhecido como Toinho Karisma, tecladista e produtor, comecei a gravar minhas músicas. Hoje, tenho 15 composições disponíveis em todas as plataformas digitais, incluindo uma colaboração com o cantor nordestino Victor Meira na música “Bota Elas Pra Dançar”, explica.

Atualmente, Max Ferrari leva o “Piseiro Envolvente” para o Alto Acre, se apresentando em diversos eventos como Réveillon, por exemplo. Durante esses sete anos na música, ele diz que fez muitas amizades e adquiriu conhecimento.

“Mesmo com as dificuldades e com poucas pessoas apoiando, nunca deixei de acreditar. Muitas pessoas pensam que, morando em um município pequeno, não se tem chance, mas é preciso sempre tentar, pois ninguém sabe o que o amanhã nos reserva”, filosofa.

Como jovem que saiu da zona rural de Xapuri, Max Ferrari afirma que está determinado a levar sua música e seu estilo para todo o Brasil. Segundo ele, com talento, esforço e apoio de algumas pessoas, é possível transformar sonhos em realidade.

“Se um dia minha música fizer sucesso, espero ser uma inspiração para todos os jovens que têm vontade de fazer algo mais. Minha meta é ajudar as pessoas que sempre estiveram comigo, apoiando-me, e também minha família”, conclui o cantor.

Veja o vídeo: