Comitiva da Garanticoop e Finep é recebida pelo presidente da Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, acompanhado do vice-presidente, deputado Pedro Longo, que preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), receberam nesta quinta-feira, 20, representantes da Financiadora de Pesquisa e Projetos de Inovação (Finep), instituição ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Garantidora de Crédito Garanticoop.

A comitiva veio ao estado para apresentar portfólio de projetos, ações e linhas de crédito que podem ser acessados por cooperativas, empreendimentos de economia solidária e empresas. A agenda é promovida pelo Sistema OCB, Sudam e MDA.

A Finep é uma empresa pública que oferece crédito para inovação e linhas de difusão tecnológica destinadas à modernização e aumento de produtividade das cooperativas. As principais linhas de crédito da Finep incluem inovação pioneira; inovação para competitividade e difusão tecnológica para inovação. Na oportunidade, o Gerente Regional da Finep para a Região Norte, Rodrigo Lima, apresentou aos parlamentares presentes as linhas de crédito disponíveis na instituição para promover inovação, competitividade e desenvolvimento econômico.

Já o representante da Garanticoop, Lucas Gelain, explicou como funciona o sistema garantidor de crédito, cuja missão é viabilizar o acesso ao crédito de qualidade, com a promoção de inclusão financeira, facilitando a regularização fundiária e a oferta de garantias patrimoniais, além de linhas de repasses, especialmente para a agricultura familiar através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Participantes

Participaram do encontro dirigentes e representantes de cooperativas dos ramos da Produção, Crédito, Bens e Serviço, Trabalho, Saúde, Transporte e da Agricultura Familiar; a superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz; o superintendente da SPU, Tiago Mourão; o superintendente do Sistema OCB, Émerson Gomes; o presidente da Coopercafé, Jonas Lima; o presidente da Servicoop, Aloísio Inácio; o Presidente da Coopervel, Raimundo Oliveira; e o gerente do Sebrae, Marcelo Macedo.