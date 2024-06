Com recurso de Alan Rick, Prefeitura de Brasiléia leva médicos até comunidades

Neste sábado, 29, a população de Brasiléia contou com atendimento médico especializado durante o “Mais Saúde em Ação” realizado no Centro, no prédio da Vigilância. O projeto que facilita o acesso a médicos como otorrinolaringologista, endocrinologista, pediatra, ginecologista, oftalmologista e também a exames como endoscopia, ultrassom, eletroencefalograma ocorre com o apoio do senador Alan Rick.

“Destinamos R$ 2,6 milhões só para a realização desses mutirões de consultas e exames, que também atendem ao público autista, justamente para reduzir a espera da população. Quem mora no interior tem ainda mais dificuldade de conseguir uma consulta com um especialista, porque esses profissionais não estão no postinho, de lá o paciente é encaminhado para o hospital e aí começa a espera. Destinamos a emenda, hoje estamos aqui no Centro e o que pedimos a prefeita é que leve também para a zona rural.” – disse o senador.

Na edição deste sábado, 7 especialistas, além do Clínico Geral, estavam à disposição. Sem falar nos 6 tipos de exames e nos testes rápidos.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu o apoio do senador e informou que todo mês vai realizar uma edição do projeto itinerante. “Nunca que eu ia conseguir fazer isso sozinha. O recurso que o município tem só consegue atender a atenção básica. Aquele do postinho, com clínico geral, enfermeiro, vacina. Especialista não teria como se não fosse o apoio como esse que estamos recebendo do senador. Agora, teremos esses atendimentos itinerantes todo mês.” – finalizou.