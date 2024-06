Brasil vence lanterna Irã e mantém embalo na Liga das Nações de Vôlei Masculina

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei segue embalada na Liga das Nações. Na madrugada desta quinta-feira (6), a equipe comandada por Bernardinho teve boa atuação e venceu o Irã, lanterna da competição, por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 22/25, 25/16 e 25/23.

O maior pontuador do Brasil na partida foi o oposto Alan, com 20 pontos. No Irã, Amin, com 24 pontos, foi o maior pontuador da partida.

Com a vitória, o Brasil assume provisoriamente a quarta posição da competição, com 12 pontos, empatado com a Itália. Já o Irã é o lanterna com seis derrotas em seis partidas.

No primeiro set, o Brasil foi dominante. A equipe brasileira aproveitou os erros adversários, encaixou bem os ataques e fechou a parcial em 25 a 19.

No segundo set, o Irã reagiu. Com Amin inspirado e muitos erros do Brasil, especialmente os sete saques desperdiçados, a equipe iraniana fechou a parcial em 25 a 22.

O Brasil voltou mais concentrado no terceiro set. Com bons saques (cinco pontos no fundamento), o ataque funcionou melhor e a equipe brasileira conseguiu fechar a parcial sem dificuldades por 25 a 16.

O último set foi o mais equilibrado da partida. As equipes trocaram pontos durante boa parte da parcial. O Brasil tinha dificuldades em parar o ataque iraniano. O Irã, por sua vez, cometia muitos erros, especialmente em saques forçados. No fim, o time brasileiro deslanchou e fechou o jogo em 25 a 23.

O Brasil, já garantido na Olimpíada de Paris, terá dois adversários de peso na sequência da VNL. A equipe de Bernardinho enfrentará Eslovênia e Polônia, líderes do torneio. Atualmente, a Eslovênia tem cinco vitórias em cinco jogos, e a Polônia quatro triunfos em cinco partidas.