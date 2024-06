Botafogo: John Textor elogia Almada e garante que fará oferta ao Atlanta

Proprietário da SAF do Botafogo, John Textor pretende enviar nesta terça-feira (25) uma proposta ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por Thiago Almada. O empresário norte-americano confirmou que já teve uma “boa conversa” com a família do jogador, mas que ainda não há acerto com o clube da MLS pela transferência do camisa 10.

“Amamos o jogador, tivemos uma boa conversa com a família dele, mas estamos fazendo isso da maneira correta. Tenho uma boa relação com a liderança do Atlanta United. Não entramos pela porta dos fundos, mas pela porta da frente”, disse Textor, em vídeo enviado ao “Canal do TF”.

“Pretendo enviar para eles a proposta nesta manhã, conversando com o CEO. É aonde estamos. Não temos ideia de quais podem ser os termos de um acordo, mas estamos apresentando a eles hoje. Essa é a verdade. Amamos o jogador, respeitamos o clube, ele ainda é um jogador de um clube da MLS. Esperamos acertar, mas isso depende do Atlanta”, concluiu.

Desejo antigo de John Textor, Thiago Almada está na mira do empresário norte-americano nesta janela de transferências. O proprietário da SAF do Botafogo negocia com o argentino uma transferência nos moldes da contratação de Luiz Henrique. Além das conversas já em andamento com o atleta, Textor precisa chegar a um acordo com o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Quem é Almada

Almada é um dos principais nomes do clube da Major League Soccer. Campeão mundial pela Argentina no Catar, em 2022, o meia-atacante divide a artilharia da equipe em 2024 com Giorgos Giakoumakis. Com a saída do atacante grego para o Cruz Azul, do México, no último dia 16, Almada passou a ter o maior salário da equipe.

Ciente do potencial de Almada em atuar no futebol europeu, John Textor quer repetir a estratégia que resultou na chegada de Luiz Henrique ao Botafogo, contratado junto ao Bétis, da Espanha. Uma possível chegada de Almada ao Glorioso estará vinculada com a ida futura do meia-atacante para um dos times que fazem parte da Eagle Holding, como o Lyon-FRA e o Crystal Palace-ING.

Aos 23 anos, Thiago Almada está em sua terceira temporada pelo Atlanta United, clube norte-americano que pagou 16 milhões de euros ao Vélez Sarsfield, da Argentina, em 2022. Na época, foi a maior transferência da história da Major League Soccer.

Eleito o jovem jogador da MLS em 2023 e artilheiro do Torneio Pré-Olímpico em 2024, pela Argentina, o meia-atacante desperta a atenção de diversos clubes europeus.

No fim de 2022, substituiu Joaquín Correa, lesionado, e fez parte do grupo da Argentina que conquistou a Copa do Mundo no Catar.