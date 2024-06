Asteroide recém-descoberto por cientistas passa perto da Terra no sábado; entenda riscos

O asteroide 2024 MK foi descoberto por cientistas há pouco mais de uma semana e passará próximo à Terra neste sábado (29). Com diâmetro entre 120 e 260 metros, o 2024 MK vai passar a apenas 290 mil km da Terra, mais próximo que a Lua — que está a cerca de 384,4 mil km do nosso planeta.

Cientistas afirmam que não há risco de colisão. Ainda bem, pois qualquer objeto próximo à Terra com mais de 20 metros já pode causar danos ao solo, e o 2024 MK tem mais de seis vezes este tamanho.

Mesmo que não haja risco de colisão, o fato de que ele foi descoberto apenas uma semana antes de sua passagem é um pouco preocupante.

Um asteroide do tamanho do 2024 MK causaria danos consideráveis caso viesse na nossa direção e, por isso, descobrir sua vinda alguns dias antes deixou a comunidade científica alerta para a necessidade constante de aprimorar as tecnologias capazes de detectar objetos próximos da Terra.

O asteroide 2024 MK será observável no céu no sábado, com o auxílio de telescópio.

Dia do Asteroide

Coincidentemente, o 2024 MK passará próximo à Terra bem no Dia do Asteroide, em 29 de junho.

A data, aprovada pela ONU, marca a maior colisão de um asteroide com nosso planeta: a colisão de 1908 em Tunguska, na Sibéria, em uma área praticamente deserta, que derrubou cerca de 80 milhões de árvores.

Parte da Europa escapou, por sorte, da colisão de 1908, uma pequena diferença de tempo (e de rotação da Terra) poderia ter feito com que o asteroide caísse na área mais densamente povoada do continente.

Dois asteroides na mesma semana

O 2024 MK não é o único que passa próximo ao nosso planeta nesta semana. O asteroide (415029) 2011 UL21, com 2,3 km de diâmetro — maior do que 99% de todos os objetos próximos à Terra conhecidos — passou pela Terra na quinta-feira (27).

No entanto, o (415029) 2011 UL21 não chegou tão perto do planeta quanto o 2024 MK chegará. Mesmo em seu ponto mais próximo à Terra, ele estava cerca de 17 vezes mais distante do nosso planeta que a Lua.