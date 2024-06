Após saída do governo, Alysson passa a acompanhar Bocalom em agendas

O evento de assinatura de ordem de serviço para a construção do Novo Mercado Elias Mansour, na manhã deste sábado (8), reuniu além do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) e autoridades municipais, o ex-secretário de governo e atual pré-candidato a vice-prefeito de Bocalom, Alysson Bestene (PP).

Alysson Bestene chegou ao evento cerca de 15 minutos depois do prefeito Tião Bocalom, acompanhado de Júlio Cezar Moura de Farias, o Roxinho, fiel escudeiro do governador Gladson Cameli. Ambos foram recebidos com abraços do secretariado municipal.

Durante as falas protocolares das autoridades, visivelmente chateado, o prefeito Tião Bocalom passou a palavra ao seu pré-candidato a vice-prefeito, Alysson, e chamou a atenção do cerimonial da prefeitura, que não relacionou Bestene na lista dos que teriam a palavra no evento. “Vou quebrar o protocolo aqui e passar a palavra ao Alysson Bestene, que está aqui representando o governo, que também é parceiro dessa obra”, disse Bocalom.

Para que se faça justiça, no entanto, Alysson Bestene não faz mais parte do secretariado governamental de acordo com entrevista dada na última quarta-feira (5) pela vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e o governo do Acre não realizou investimentos na construção do Novo Mercado Elias Mansour.

Em sua fala, Alysson Bestene parabenizou a gestão municipal pela execução da construção no Mercado Elias Mansour, e disse que o prefeito Tião Bocalom mostrou sensibilidade com os permissionários do local ao tratar com respeito às suas demandas. “Isso mostra o seu carinho, respeito, e sensibilidade, que também tem com toda a população de Rio Branco. Nesta nossa caminhada, o nosso objetivo tem que ser as pessoas que mais precisam”, afirmou.