Anderson Silva debocha de possível revanche contra Belfort: “Perdeu com uma bica na cara”

Mais de 11 anos depois, existem rumores de uma possível revanche entre os brasileiros, que já se aposentaram do MMA, mas ainda seguem fazendo lutas em outras modalidades. Mas, a possibilidade foi descartada por Anderson Silva.

Em entrevista às vésperas da terceira luta contra o norte-americano Chael Sonnen, desta vez no boxe, Anderson Silva foi questionado sobre lutar novamente com Belfort. E ele debochou do questionamento.

“Não, de forma alguma (vou lutar com Vitor Belfort). Deixa eu explicar uma coisa para vocês: a história com Vitor já acabou. Ele já tomou o dele e acabou. Não tem mais o que ele falar, acabou. Acabou. Vitor, você já tomou o teu e não adianta você ficar falando, vai correr atrás do Popó. Não tem o que fazer”, disse Anderson Silva.

“O que seria melhor do que aquela bica que dei no Vitor? Só se ele entrasse no ringue, eu desse um soco e ele caísse. Não tem mais nada que pode acontecer. Ele tem que dormir com essa que perdeu com uma bica na cara”, completou.