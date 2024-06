Acusado de estuprar e induzir menina de 13 anos ao aborto será transferido no AC

Será transferido da delegacia de Porto Walter para o presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, o funcionário público Sérgio Souza, o Lola, preso nessa sexta-feira, 14, acusado de estuprar uma garota de 13 anos e induzí-la ao aborto. Ainda não há informações se ele será levado neste sábado,15, ou domingo, 16, de avião, para o município vizinho.

Lola foi preso pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado expedido pela Vara da Infância e da Juventude de Cruzeiro do Sul, acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, que resultou em gravidez e aborto provocado por terceiro.

De acordo com o relato à Polícia, a garota iniciou relações sexuais com o autor em janeiro deste ano. Quando desconfiou estar grávida ela compartilhou a dúvida com o acusado, que confirmou a gestação por meio de um teste de gravidez. Então, de acordo com a Polícia Civil, o homem passou a induzir a jovem a realizar um aborto, com o objetivo de não causar qualquer polêmica para sua vida pública. Ele é funcionário público e pré candidato a vereador pelo União Brasil em Porto Walter.

“Ele deu a ela um remédio que continha quatro comprimidos e incentivou a adolescente a toma-las. É importante ressaltar que que a vítima sequer tinha noção de como iria ocorrer o aborto dado o baixo grau de instrução e conhecimento da vítima, que além de ser pessoa de pouca idade, sequer possui domínio das mínimas condições de cognição que venham atestar a sua auto determinação”, informou o delegado José Obetânio.

A justiça também já autorizou a exumação do natimorto para a realização de exame de DNA para comprovar a paternidade da criança abortada. Logo depois do aborto a jovem jogou fora natimorto e o corpo foi encontrado por populares, sendo comido por cachorros e urubus em um terreno baldio. Em seguida foi enterrado no cemitério de Porto Walter.