Acre não tem nenhum representante entre os 100 “Cabeças” do Congresso Nacional

Foi divulgada nesta quinta-feira (27) a lista anual do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) sobre os congressistas com atuação mais destacada na Câmara e no Senado. Os parlamentares federais acreanos não aparecem na lista dos “Cabeças” do Congresso Nacional em 2024.

Entre os 100 parlamentares que comandam o processo decisório no Congresso Nacional em 2024, 69 são deputados e 31 senadores. Destes, 24% são novos em relação aos “Cabeças” de 2023. Dos 24 novos, 17 são deputados e 7 senadores.

Já no levantamento que destaca os parlamentares em “ascensão” em 2024, o senador Alan Rick, do União Brasil, aparece na relação que apresenta 50 nomes entre deputados e senadores. Dentre os 50 em “ascensão”, são 26 novos parlamentares. Sendo, 25 deputados, e 1 senador.

Pela definição do DIAP, os “Cabeças” do Congresso Nacional são aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades descritas no estudo que caracterizam protagonismo no processo legislativo, como, por exemplo, a capacidade de conduzir debates, negociações, votações e articulações.

A pesquisa inclui apenas os parlamentares que estavam no efetivo exercício do mandato no período de avaliação, que considera o desempenho parlamentar desde a posse, especialmente o 1º trimestre de 2024. Assim, quem esteve licenciado para assumir cargos fora do Parlamento este ano, mesmo influente, não faz parte da publicação – não há parlamentares acreanos nessa situação.

A lista é publicada desde 1994. Ela apura quais são os congressistas mais influentes do país entre os 513 deputados federais e 81 senadores. O DIAP também leva em conta a capacidade de “leitura da realidade” e “facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisão”.