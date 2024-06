Novo Uno Mille foi flagrado! Só falta a Fiat lançar no Brasil; veja as imagens

Se havia alguma dúvida de que o Grande Panda – inédito carro mundial da Fiat – teve inspiração nos antigos Fiat Uno (Brasil) e Fiat Panda (Itália), essa dúvida não existe mais. Um leitor da versão italiana do site Motor 1 flagrou o carro nas ruas em sua versão básica, sem adereços estéticos. É o Novo Uno Mille “esculpido em Carrara”.*

O Novo Uno Mille, portanto, já existe! Só falta a Fiat lançar no Brasil. Mas ninguém sabe ainda se a Fiat usará o nome Uno para o sucessor do Fiat Argo. Uma coisa é certa: esta será a “cara” do hatchback de nova geração, da qual surgirão também as novas gerações do Fiat Strada, do Fiat Pulse e do Fiat Fastback.

O carro flagrado na Itália tem várias partes que revelam um modelo de entrada: muitas peças em preto (parachoques, espelhos retrovisores, maçanetas, grade inferior, molduras dos vidros e arcos das rodas), rodas de aço e teto limpo e simples (sem rack ou abertura solar). Veja aqui o interior do Fiat Grande Panda.

Praticamente tudo já está decidido em Betim (MG), inclusive a plataforma, que será a CMP (a mesma do Citroën C3) com uma variação que leva o nome de STLA Smart. Esses detalhes não fazem muita diferença para o grande público que ficou órfão do Fiat Mille, do Fiat Uno e, principalmente, do Fiat Uno Mille – único carro a desafiar o domínio do Volkswagen Gol nos anos 90.

A questão é saber qual foi a decisão tomada (ou a tomar) por Emanuele Cappellano, novo chefão italiano da Stellantis América do Sul. A dúvida é sobre o nome do carro. Continuará sendo Fiat Argo? Para vários analistas, não deveria, pois nunca foi um campeão de vendas. Usará o nome global Grande Panda? Teria que explicar aos brasileiros. Poderia marcar a volta do Uno Mille? Seria maravilhoso para os fãs.

Ao contrário do Volkswagen Gol, cujo ciclo de vida foi esticado demais pela VW do Brasil, fazendo o carro ser associado a tecnologia antiga e ultrapassada, o Uno Mille saiu na hora certa. Virou apenas Mille e ainda saiu de cena no início da década passada. E o Uno saiu deixando saudades para dar lugar ao Mobi, que era (e é) um carro inferior ao Uno.

O Fiat Grande Panda será lançado oficialmente no dia 11 de julho. Será uma ocasião para conhecer melhor os planos de Stellantis para esta nova família de carros. Como o Brasil é o maior mercado da Fiat, o país terá grande influência no futuro da marca.

As fotos do leitor italiano mostram um carro “pelado”, ou seja, de entrada, exatamente como seria um Novo Uno Mille. Não usar este nome seria desperdício, pois o motor do Grande Panda aqui no Brasil só pode ser um “mille” (mil em italiano): ou o 1.0 aspirado de 75 cv ou o 1.0 turbo de 130 cv. O turbo certamente virá como Bio-Hybrid, provavelmente na configuração micro-híbrido (MHEV).

Em Betim, segundo os sites Auto+ e Autos Segredos, o substituto do Argo tem o código FUH. Bem, seria “Fiat Uno Hybrid”? Talvez seja só coincidência. Mais provável que seja “Fiat Urban Hatch”. Mas isso não importa; é só uma curiosidade para aficionados por carros. Para o grande público, a questão é como será o substituto do Fiat Argo, mesmo que o nome não mude.

Ele terá 3,99 m de comprimento, portanto será maior do que o Fiat Mobi (3,59 m) e menor do que a média do segmento na Europa (4,06 m). É um tantinho menor do que o Fiat Argo (4,00 m ou exatamente 3.998 mm), mas maior do que o Fiat Uno 2021 (3,82 m). Portanto, Cappellano tem tudo nas mãos para anunciar: “O Fiat Uno voltou”. E com ele o Uno Mille. Façam suas apostas!