Vídeo: mulher sofre ataque com substância ácida em cidade do Paraná e é entubada

Uma mulher, identificada como Isabelly Ferreira, sofreu ferimentos graves provocados após um ataque por substância ácida na cidade de Jacarezinho, no Paraná, na tarde desta quarta-feira (22). Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro de Jacarezinho depois do ocorrido.

Ao chegar no hospital, a Polícia Militar (PM) fez contato com os profissionais da instituição, que informaram que a vítima se encontrava entubada e com ferimentos no rosto, além de lesões na região do peito e da boca, indicando uma provável ingestão do componente químico.

No local do ataque, a PM encontrou um copo e uma sacola que teriam sido utilizados no crime. Imagens de câmera de segurança também foram colhidas. Os objetos e as imagens foram encaminhados para a Polícia Civil, onde o caso é investigado.

Por meio dos registros das câmeras de segurança, é possível ver o instante em que a mulher cai ao chão, já atingida pelo produto. Após isso, ela tenta pedir ajuda para algumas pessoas na rua.

Segundo a delegada da PC-PR, Caroline Fernandes, o suspeito do ataque usava uma peruca loira e roupa preta durante a ação, e esteve em vários espaços da cidade até chegar no local do ataque.

À CNN, a Polícia civil paranaense informou em nota que “testemunhas estão sendo ouvidas, imagens estão sendo analisadas e demais diligências sendo realizadas a fim de esclarecer os fatos.”