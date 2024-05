Vídeo mostra colisão entre motocicletas em Rio Branco

Uma câmera de segurança registrou um acidente envolvendo duas motos no bairro Bosque, em Rio Branco, que terminou com os dois condutores feridos.

Nas imagens da câmera de segurança de um estabelecimento, é possível ver o momento em que um homem, não identificado, que conduzia uma moto modelo Titan 150 na rua Francisco Mangabeira, invade a preferencial e cruza a Avenida Quintino Bocaiúva, se chocando com a moto modelo Biz conduzida por Natália Rodrigues Rola, 27 anos. Ambos caem no chão. As imagens mostram que o acidente resultou no choque entre os capacetes.

O motorista da moto Titan ficou teve escoriações na mão e na perna, e foi atendido no local por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. Já a condutora da moto acabou desmaiando com o choque e tem suspeita de fratura no fêmur esquerdo, sangramento no nariz e estava desorientada ao retornar no desmaio, sendo encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco por uma ambulância.

A área do acidente foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos, as motocicletas foram entregues a familiares.

VEJA O VÍDEO: