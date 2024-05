Turbulência representa risco aéreo e deve se tornar cada vez mais comum

“Felizmente, as mortes por turbulência em voos comerciais são muito raras, mas infelizmente aumentaram em uma hoje”, disse Paul Williams, professor de ciências atmosféricas na Universidade de Reading, no Reino Unido, num comunicado divulgado nesta terça-feira (21).

Veja como a turbulência aérea pode criar problemas para viajantes aéreos.

O que é e o que causa a turbulência?

Existem quatro níveis principais de turbulência – leve, moderada, severa e extrema.

Em casos de turbulência leve e moderada, os passageiros podem sentir alguma pressão no cinto de segurança e itens soltos na cabine podem se movimentar.

No entanto, em casos mais graves, a turbulência pode fazer com que os passageiros sejam arremessados pela cabine, causando ferimentos graves ou morte.

“A turbulência nos voos pode ser causada por tempestades, montanhas e fortes correntes de ar chamadas correntes de jato”, acrescenta Williams.

“Neste último caso, é chamado de turbulência de ar limpo e pode ser difícil de evitar porque não aparece no radar meteorológico da cabine de comando”, afirma o especialista.

“Turbulência de ar limpo é o movimento do ar criado pela pressão atmosférica, correntes de jato, ar ao redor das montanhas, frentes climáticas frias ou quentes ou tempestades”, de acordo com o site da Administração Federal de Aviação.

Os pilotos às vezes são avisados ​​​​com antecedência sobre relatos de turbulência pela Administração Federal de Aviação, equipes de meteorologia de companhias aéreas ou mesmo outros pilotos que voam à frente deles. No entanto, a turbulência também pode ocorrer sem aviso prévio.

Quão perigoso é isso?

Segundo a FAA, 30 passageiros e 116 tripulantes ficaram gravemente feridos devido a turbulências de 2009 a 2021.

O número de passageiros aéreos é atualmente estimado em cerca de quatro bilhões por ano, o que revela que tais incidentes ainda são raros.

A FAA cita a turbulência como a principal causa de lesões em comissários de bordo e passageiros em acidentes não fatais em companhias aéreas comerciais.

Como as companhias aéreas não são obrigadas a relatar mais ferimentos leves, o número total de feridos não é claro.

Fatalidades, como o incidente da Singapore Airlines, também são extremamente raras. Em março de 2023, uma forte turbulência num jato particular resultou na morte de um ex-funcionário da Casa Branca. Um voo da United Airlines em dezembro de 1997, de Tóquio para Honolulu, também passou por turbulência que deixou uma pessoa morta.

“A turbulência torna os voos acidentados e às vezes pode ser perigoso”, diz Mark Prosser, pesquisador de meteorologia da Universidade de Reading.

“As companhias aéreas terão de começar a pensar sobre como irão gerir o aumento da turbulência, uma vez que custa à indústria entre US$150 e 500 milhões anualmente, só nos EUA”.

“Cada minuto adicional gasto viajando em meio à turbulência aumenta o desgaste da aeronave, bem como o risco de ferimentos aos passageiros e comissários de bordo”, avalia Prosser.

Está piorando?

Um estudo da Universidade de Reading relatou que a turbulência severa aumentou 55% nas últimas quatro décadas devido ao impacto das mudanças climáticas.

O relatório, publicado em junho de 2023, concluiu que num ponto médio sobre o Atlântico Norte, que é uma das rotas aéreas mais movimentadas do mundo – a duração total anual de turbulência severa aumentou 55% entre 1979 e 2020.

Em 2022, Williams, coautor do estudo, disse à CNN que acreditava que a turbulência severa “poderia duplicar ou triplicar nas próximas décadas”.

Ele passou a atribuir isso à “turbulência de ar limpo”, um tipo de turbulência que ocorre repentinamente e é muito difícil de evitar.

De acordo com dados do National Transportation Safety Board, a tripulação de voo não foi avisada em cerca de 28% dos acidentes relacionados com turbulência de 2009 a 2018.

A análise de Williams previu que a turbulência em ar limpo aumentaria significativamente em todo o mundo nas próximas décadas.

“Normalmente, num voo transatlântico, podemos esperar 10 minutos de turbulência”, acrescentou.

“Acho que daqui a algumas décadas isso pode aumentar para 20 minutos ou para meia hora. O sinal do cinto de segurança ficará muito mais aceso, infelizmente para os passageiros”

Devo usar cinto de segurança durante todo o voo, a menos que vá ao banheiro?

A resposta curta para isso é “Sim”. Um relatório de 2021 do NTSB indicou que a maioria dos passageiros que ficaram feridos em acidentes “relacionados com a turbulência” não usava cinto de segurança. Como às vezes é impossível prever quando uma aeronave encontrará turbulência de ar limpo, a única maneira de estar 100% seguro é manter o cinto de segurança afivelado durante toda a viagem.

Isso danifica aeronaves?

Em casos de turbulência extrema, “quando o avião é atirado violentamente e é impossível de controlar”, podem ser causados ​​danos estruturais a uma aeronave, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.

Incidentes recentes, incluindo o que afetou o voo da Singapore Airlines, também resultaram em danos substanciais na cabine do avião.

Algumas rotas são piores que outras?

A turbulência pode ocorrer em quase qualquer lugar e em qualquer altura, mas algumas áreas são conhecidas por serem mais suscetíveis.

O voo da Singapore Airlines de Londres para Singapura parece ter desviado da sua rota habitual sobre o Mar de Andaman, no Sudeste Asiático, indicando que estava perto de onde encontrou forte turbulência.

Após uma análise de cerca de 150.000 rotas de voo diferentes, o site de previsão de turbulência Turbli descobriu que a viagem entre Santiago, no Chile, e o aeroporto internacional Viru Viru, na Bolívia, é a mais acidentada, enquanto a rota entre Almaty, no Cazaquistão, e a capital do Quirguistão, Bishkek , ficou em segundo lugar na lista, divulgada no ano passado.