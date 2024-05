Tribunal de Justiça do Acre convoca estagiários para entrega de documentos

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público nesta quinta-feira, 23, o edital n.° 6/2024, que trata da convocação de acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado para entrega de documentos. Essa é a 30ª convocação, uma vez que os estagiários vão sendo convocados de acordo com a necessidade da instituição durante a vigência do edital

Nesta convocação, estudantes das graduações de Gestão Pública, História, Letras Português e Pedagogia, foram chamados para atuar em Rio Branco. Confira a lista:

Os convocados, devem enviar no prazo de cinco dias úteis, a contar de hoje, para o e-mail ([email protected]), os seguintes documentos anexados: