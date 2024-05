Seleção brasileira cai diante da Itália no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

A seleção masculina foi derrotada pela Itália por 3 sets a 2 (parciais de 25-17, 15-25, 25-22, 17-25 e 13-14), neste domingo (26), no jogo que encerrou a sua participação na primeira semana da Liga das Nações Masculina (VNL), que foi disputada no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Com o revés, o Brasil, que já tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, ocupa a 8ª posição da classificação da VNL com seis pontos conquistados, enquanto os italianos, que ainda buscam a classificação olímpica, lideram o torneio com onze pontos.

Agora a seleção brasileira volta a entrar em ação pela Liga das Nações Masculina no dia 4 de junho, oportunidade na qual medirá forças com a Alemanha a partir das 00h (horário de Brasília), na partida que marcará a sua estreia na segunda semana de jogos da competição, que será disputada em Fukuoka (Japão).