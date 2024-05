Roubo de carros tem quase dois casos por dia no Acre, diz estudo

Em 2023, foram roubados 672 veículos no Acre, média de mais de uma ocorrência por dia. Proporcionalmente à sua população, o Acre é um dos Estados de maior registro desse crime, chegando a 191,85 roubos por 100 mil habitantes. Assim, o Estado está entre os seis de maior ocorrência, perdendo para São Paulo, Roraima, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia.

Para piorar, os casos são crescentes: segundo o Mapa da Segurança Pública divulgado em 2024 pelo Governo Federal, houve aumento de 28,74% nos roubos de veículos entre 2022, quando foram registradas 522 queixas, e 2023 (672),

Ainda de acordo com o Mapa da Segurança Pública, 2022 foi o ano com o maior número de ocorrências de furtos de veículos no Brasil, o que o torna o ano com o maior registro dos últimos quatro anos. Foram 228.216 ocorrências de furto de veículo.

Os estados do Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina não forneceram dados, relativos ao ano de 2020, para o MJSP no Sinesp até a data de extração das informações para a produção desta publicação.

O número de veículos automotores furtados no Brasil diminuiu no último ano. Em 2023,foram 219.797 veículos subtraídos, ante 228.216 em 2022, o que representou uma queda de 3,69%.

Quatro das cinco regiões brasileiras apresentaram queda neste indicador, apenas o Nordeste registrou alta de 2,63%. Ainda assim, esse dado indica que 602 veículos, em média, foram subtraídos a cada dia no país.

A taxa de furto de veículos no território brasileiro em 2023 foi de 184,35 casos para cada 100 mil veículos, inferior à taxa de 2022, ano em que foram registrados 198,25 casos para cada 100 mil veículos.