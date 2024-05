Ifac Xapuri decide pela não participação de alunos nos Jogos Escolares

Alunos do Campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) que participariam da fase municipal dos Jogos Escolares, nas modalidades vôlei de quadra, futsal e vôlei de areia, não o fizeram por decisão da direção local da instituição.

A informação foi repassada ao ac24horas por um dos alunos, Maurílio Flores, que faz parte do Conselho de Campus (Cocam). Segundo ele, a direção do Ifac alega a falta de servidores, em decorrência da greve em andamento, para acompanhar os estudantes.

Flores afirma que, inicialmente, houve uma deliberação do comando de greve para que os alunos participassem dos jogos, como ocorreu no Campus de Cruzeiro do Sul, mas que depois foi formada uma comissão que decidiu de maneira contrária.

“O que deixa a comunidade acadêmica indignada é que eles não chamaram os alunos para uma conversa ou para participar da comissão que tomou essa decisão, o que seria justo, e decidiram às vésperas dos jogos, na última segunda-feira, 20”, disse.

Outra alegação, de acordo com Flores, foi a questão relacionada à segurança do evento. Quanto a isso, ele informou que foram enviados ofícios à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Saúde, que teriam confirmado presença no local das competições.

Procurado, o diretor-geral do Campus em exercício, Joy Cavalcante, disse que há no Campus uma comissão de esportes portariada, composta por 10 servidores, que trata todas as questões relacionadas ao esporte, e que por 8 votos a 2 decidiu pela não participação.

“Solicitei que esta comissão se reunisse na segunda-feira para analisar a viabilidade da participação dos nossos alunos, já que todos são menores de idade e temos que zelar por eles. Após reunião, a comissão por 8 votos a 2 decidiu pela não participação neste momento em particular por se tratar de muitos alunos menores de idade e todas as implicações envolvidas”, explicou.

O diretor acrescentou que quando foi notificado da decisão, convidou os pais dos alunos/atletas [que são menores] para uma reunião de esclarecimentos que foi realizada na última quarta-feira, 22, no campus. Na ocasião, só compareceram seis pais conforme lista de presença, além de, aproximadamente, 30 alunos/atletas.

“Como professor de Educação Física sei da importância do evento e que a decisão desagrada principalmente os alunos/atletas, porém, após dados os esclarecimentos e sanadas as dúvidas, conversei por telefone com o secretário Bruno [de Esportes] e, posteriormente, com o prefeito Bira Vasconcelos, que se solidarizaram com o Campus”, esclareceu.

A fase municipal dos Jogos Escolares em Xapuri está acontecendo desde esta sexta-feira, 24, com encerramento neste sábado, 25.