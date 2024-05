Parlamentares britânicos alertam contra investigação russa na Antártida; entenda

Em 1959, 12 países (Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido, África do Sul e a então URSS) assinaram o Tratado Antártico em Washington.

Em seu artigo I, o tratado afirma que a Antártida deve “ser utilizada apenas para fins pacíficos”. O acordo também indica que a ciência estaria à frente de qualquer desenvolvimento ou assentamento na região.

Embora o texto assinale que os membros das Forças Armadas podem estar no continente, só estão habilitados para funções de apoio.

O texto faz parte do Sistema do Tratado Antártico, que por sua vez inclui um instrumento jurídico complementar, o Protocolo ao Tratado Antártico sobre Proteção do Meio Ambiente, assinado em 1991 e em vigor desde 1998. Em seu artigo 7, o documento proíbe “qualquer atividade relacionada aos recursos minerais, exceto a investigação científica”.

Neste contexto, as autoridades britânicas indicaram que não existem provas de que a Rússia esteja violando o tratado.

David Rutley, ministro das Américas e Caribe, e territórios ultramarinos do Reino Unido, respondeu à comissão parlamentar britânica que a Rússia tem um longo programa de mapeamento de geologia e as autoridades russas garantiram que as suas atividades na Antártida são pacíficas. Além disso, destacou que Moscou apoiou novas resoluções que reafirmam o compromisso com a extração mineral para outros fins que não os científicos. “Continuaremos monitorando essa situação”, acrescentou.

Definir a divisão entre o que é uma pesquisa científica e o que não é pode ser difícil, disse à CNN, Luis Valentín Ferrada, diretor do Departamento de Direito Internacional e do Programa de Estudos Antárticos da Universidade do Chile.

“Na prática é complicado, sobretudo em uma área como a geologia. Os geólogos dirão que o que estão fazendo é pesquisa científica, determinando quais elementos se encontram no fundo do mar ou nas pedras”, acrescentou.

Ferrada explica que debates similares no âmbito antártico surgem em explorações biológicas. Por exemplo, cientistas que investigam a sobrevivência de organismos em condições extremas podem obter resultados patenteáveis de uma empresa química. “Onde termina a pesquisa e onde começa o produtivo? É a mesma zona cinzenta que o geológico, a linha é difícil de traçar”, afirma.

Sobre as investigações russas, Ferrada disse que só há informações indiretas. “O ponto mais duvidoso é o que a Rússia sempre disse, que só faz pesquisa geológica. Não sei se é verdade, mas é o que manifesta”, explica.

O especialista também indicou que não se sabe o que aconteceu após as descobertas.

“Há um fato, factual, real, que em 2020 relataram algumas reservas. Ninguém o negou. A questão é saber o que aconteceu com essa investigação. Os testes podem ser feitos a partir de um navio, a uma profundidade de 2 mil ou 3 mil metros, são tentativas. Depois é preciso descer. Não sabemos se isso foi feito ou só fizeram os primeiros testes com sensores, sismógrafos”, aponta.

Dodds, da Universidade Royal Holloway, comentou no X que uma possível controvérsia pode surgir se nem todas as partes consultivas do tratado têm o mesmo entendimento do que significa “pesquisa científica”.

O Protocolo Antártico pode ser revisto a partir de 2048, a pedido das partes, 50 anos após a sua entrada em vigor, mas isso não significa que expire, mas desde então as partes consultivas podem convocar uma conferência de revisão do seu funcionamento.

Reivindicações de soberania

O Tratado da Antártica também reconhece a existência de reivindicações de soberania anteriores a 1959, mas na verdade não reconhece essa soberania ou reivindicações subsequentes.

A Argentina, que tem bases científicas no continente antártico, reivindica a soberania sobre um território de cerca de 1,5 milhões km2 (incluindo terra firme e águas territoriais), delimitado pelo paralelo 60° e o Pólo Sul; e os meridianos 25° e 74° de longitude oeste, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do país.

Essa área se sobrepõe às reivindicações do Chile (reclama soberania em uma área de cerca de 1,3 milhões km2 (entre os meridianos 53° e 90° de longitude oeste); e do Reino Unido (que afirma soberania sobre entre os meridianos 20° e 80° de longitude oeste).

Ou seja, a zona compreendida entre 53 e 74 de longitude oeste é reivindicada pelos três países

Outros quatro países (Austrália, França, Nova Zelândia e Noruega) também têm reivindicações de soberania em outras partes do continente, que não se sobrepõem entre si.

Reunião consultiva

As preocupações manifestadas pelos legisladores britânicos ocorreram dias antes da Reunião Consultiva do Tratado Antártico, que acontece em Kochi, na Índia, de 20 a 30 de maio, onde o tema pode ser o foco das reuniões multilaterais.

Questionado na audição parlamentar sobre se acredita na versão russa, o ministro Rutley afirmou que existem instâncias multilaterais, como a reunião em Kochi, nas quais o Reino Unido e os seus aliados deixam claras as suas posições sobre o cumprimento do Tratado, sobre o qual comentou que “tem sido imensamente bem-sucedido”.

Ferrada, da Universidade do Chile, assinala que as reuniões consultivas são “bastante esquematizadas” para discutir o conteúdo de documentos apresentados em períodos prévios, pelo que põe em dúvida que se apresentem temas novos, mas destaca a importância das “conversas de corredor” para discutir questões fora da parte formal.

Por sua vez, o ex-chanceler da Argentina, Andrés Cisneros referiu-se aos acordos internacionais com menos optimismo que Rutley.

Quanto ao respeito pelo Tratado Antártico, o ex-chanceler advertiu: “Sou muito cético sobre que a simples assinatura de um papel impeça que as grandes potências persigam seus interesses econômicos. À medida que a tecnologia avança e torna mais acessível a exploração rentável dos recursos, nessa medida se irá enfraquecendo a proibição do Tratado Antártico”, disse na quarta-feira (22) no programa Primeira Manhã da CNN na Espanha.