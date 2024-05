Parreira está curado do câncer, revela ex-médico da Seleção Brasileira de Futebol

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem informar, em nome da família do ex-treinador da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, Carlos Alberto Parreira, que, após o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ele está há quatro meses em tratamento quimioterápico e vem apresentando excelente resposta”, publicou.

O comunicado foi divulgado após Parreira comparecer a um evento público bastante magro e debilitado.

Sintomas e chance de cura do Linfoma de Hodgkin

O linfoma de Hodgkin atinge o sistema linfático, uma das partes do sistema imunológico. O nome desse tipo de câncer é uma homenagem ao médico Thomas Hodgkin, que fez o diagnóstico de um paciente com a doença em 1832.

O linfoma acomete o sistema linfático e imunológico de forma ordenada, através dos vasos linfáticos. O tumor aparece predominantemente na região do pescoço e do tórax.

Por isso, é fundamental ir a um médico ao notar o aparecimento de carocinhos nessas duas regiões.

Os sintomas variam de acordo com a localização do tumor, mas podem incluir:

•febre

•calafrios

•tosse

•cansaço

•dificuldade para respirar

•perda de peso

•suores noturnos

•coceira na pele

•pele seca

•aumento do baço

Cura e incidência maior em homens

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a maioria dos pacientes se cura com os tratamentos disponíveis, mas é importante o diagnóstico precoce.

Este tipo de câncer pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais comum entre adolescentes e adultos jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a 39 anos) e idosos (75 anos ou mais).

Os homens têm maior propensão a desenvolver o linfoma de Hodgkin.