Onda de assaltos aterroriza moradores do Bela Vista

Moradores do Conjunto Bela Vista, situado em Rio Branco, estão assustados com a onda de furtos e assaltos no bairro. Só na última segunda-feira, 6, pelo menos dois registros de crimes foram relatados por moradores. Em um deles, a Polícia Militar, que já tem reforçado o policiamento a pedido da associação do local, prendeu dois homens que haviam assaltado uma moradora que varria a calçada de uma residência.

Os homens, que estavam em um moto, levaram um celular, mas foram capturados pela PM.

Em outro episódio, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um criminoso aproveita um portão que estava apenas no ferrolho para furtar um celular.

Nas imagens, é possível ver o homem ainda tentando entrar na residência, mas acaba se assustando com a possível presença de pessoas na casa e sai correndo.

Os moradores também alertam a presença de supostos criminosos usando crachás do INSS afirmando que estão passando nas residências fazendo a prova de vida presencialmente. O órgão federal alerta que não há visitas de servidores em residências e que se trata de um golpe.

Veja as imagens: