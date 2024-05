No Acre, etanol está compensando mais que a gasolina, aponta Ticket

A mais recente pesquisa da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, indica que o Acre está entre os estados onde é, no momento, mais vantajoso abastecer com o etanol.

No estado, o preço médio do litro do etanol está em R$ 4,79 e o custo por km rodado com etanol: R$ 0,56 – segundo o levantamento.

Apesar de continuar sendo a opção mais barata na maior parte do Brasil, o etanol perde para a gasolina em Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe.

A definição dos estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log). O índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio.

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo.

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia.