Motociclista supostamente embriagado bate em poste e deixa passageira ferida em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (30), um acidente envolvendo um motociclista de aplicativo supostamente embriagado deixou uma passageira ferida na estrada das Placas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com um poste. O impacto da colisão foi tão forte que a passageira, Bianca Sena do Nascimento, de 28 anos, foi lançada ao solo. Testemunhas relataram que, após a queda, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Uma pessoa que passava pela estrada no momento do acidente parou para ajudar Bianca e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Bianca foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com possível fratura no joelho esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.