Motociclista perde controle de moto e colide contra poste de energia no bairro São Francisco em Rio Branco

Rodrigo Oliveira Gondim, de 25 anos, ficou ferido no final da tarde desta quarta-feira, 22, após colidir com um poste de energia elétrica na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Rodrigo trafegava em uma motocicleta modelo Honda, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da moto e colidiu com o poste de energia elétrica.

Com o impacto, Rodrigo bateu a cabeça, teve perda momentânea de memória, escoriações e queimaduras no pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rodrigo ao Pronto-Socorro. Segundo os paramédicos, o paciente sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) moderado e seu estado de saúde é estável.

Familiares de Rodrigo compareceram ao local e removeram a motocicleta.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados.