Mapeamento de ramo perdido do rio Nilo pode resolver antigo mistério das pirâmides

A Grande Pirâmide do Egito e outros monumentos antigos em Gizé existem em uma faixa isolada de terra à beira do deserto do Saara.

A localização inóspita há muito intriga os arqueólogos, alguns dos quais encontraram evidências de que o rio Nilo uma vez fluía perto dessas pirâmides de alguma forma, facilitando a construção dos marcos começando há 4.700 anos.

Usando imagens de satélite e análise de núcleos de sedimentos, um novo estudo publicado neste mês na revista Communications Earth & Environment mapeou um ramo seco do Nilo com 64 quilômetros de extensão, há muito enterrado sob terras agrícolas e desertos.

“Embora muitos esforços para reconstruir os primeiros cursos d’água do Nilo tenham sido realizados, eles foram em grande parte limitados a coleções de amostras de solo de pequenos locais, o que levou ao mapeamento de apenas seções fragmentadas dos antigos sistemas de canais do Nilo”, disse a autora principal do estudo, Eman Ghoneim, professora e diretora do Laboratório de Sensoriamento Remoto de Espaço e Drones do departamento de Ciências da Terra e Oceanos da Universidade de North Carolina Wilmington (EUA).

“Este é o primeiro estudo a fornecer o primeiro mapa do antigo ramo perdido do rio Nilo.”

Ghoneim e seus colegas se referem a este ramo extinto do rio Nilo como Ahramat, que é árabe para pirâmides.

O antigo curso d’água teria aproximadamente meio quilômetro de largura, com uma profundidade de pelo menos 25 metros, semelhante ao Nilo contemporâneo, afirmou Ghoneim.

“O tamanho grande e o comprimento estendido do Ramo Ahramat e sua proximidade com as 31 pirâmides na área de estudo sugerem fortemente um curso d’água funcional de grande importância”, disse Ghoneim.

Ela afirmou que o rio teria desempenhado um papel fundamental no transporte dos enormes materiais de construção e trabalhadores necessários para a construção das pirâmides pelos antigos egípcios.

“Além disso, nossa pesquisa mostra que muitas das pirâmides na área de estudo têm uma calçada, uma passagem cerimonial elevada, que corre perpendicularmente ao curso do Ramo Ahramat e termina diretamente em sua margem.”

Rastros ocultos de um curso d’água perdido

Os rastros do rio não são visíveis em fotos aéreas ou em imagens de satélite óptico, disse Ghoneim. Na verdade, ela só notou algo inesperado enquanto estudava dados de satélite de radar da área mais ampla em busca de rios e lagos antigos que pudessem revelar uma nova fonte de água subterrânea.

“Eu sou geomorfologista, uma paleo-hidróloga que analisa formas de relevo. Tenho esse tipo de olhar treinado”, disse ela.

“Enquanto trabalhava com esses dados, notei esse ramo muito óbvio ou uma espécie de margem de rio, e isso não fazia sentido porque está realmente longe do Nilo”, acrescentou.

Nascida e criada no Egito, Ghoneim estava familiarizada com o conjunto de pirâmides nesta área e sempre se perguntou por que foram construídas lá. Ela solicitou financiamento à Fundação Nacional de Ciência, dos Estados Unidos, para investigar mais a fundo, e dados geofísicos obtidos no nível do solo com o uso de radar de penetração no solo e tomografia eletromagnética confirmaram que era um antigo braço do Nilo. Dois longos núcleos de terra que a equipe extraiu usando equipamentos de perfuração revelaram sedimentos arenosos consistentes com um leito de rio a uma profundidade de cerca de 25 metros.

É possível que “inúmeros” templos ainda estejam enterrados sob os campos agrícolas e as areias do deserto ao longo da margem do rio do Ramo Ahramat, segundo o estudo.

Por que esse ramo do rio secou ou desapareceu ainda não está claro. Provavelmente, um período de seca e desertificação trouxe areia para a região, assoreando o rio, afirmou Ghoneim.

O estudo demonstrou que, quando as pirâmides foram construídas, a geografia e as paisagens fluviais do Nilo diferiam significativamente das de hoje, disse Nick Marriner, geógrafo do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França em Paris. Ele não esteve envolvido no estudo, mas realizou pesquisas sobre a história fluvial de Gizé.

“O estudo completa uma parte importante do quebra-cabeça da paisagem passada”, disse Marriner. “Ao juntar essas peças, podemos obter uma imagem mais clara de como a planície de inundação do Nilo era na época dos construtores de pirâmides e de como os antigos egípcios utilizavam seus ambientes para transportar materiais de construção para suas empreitadas monumentais.”