Lutador brasileiro irá atuar com The Rock em filme de ex-campeão do UFC; confira

Caio Machado, brasileiro que busca ter mais espaço no UFC, está confirmado em um projeto repleto de estrelas. Ele fará parte do filme “The Smashing Machine”, que conta a vida de Mark Kerr, ex-campeão do Ultimate no peso-pesado, e deve estar nos cinemas em 2025.

Caio estará ao lado de Dwayne Johnson, o “The Rock”, que será o protagonista da produção. O papel do brasileiro será interpretar Pete Williams, que nocauteou Mark Coleman na 17ª edição do UFC, em 1998. A informação foi confirmada pela Ag. Fight.

Aos 29 anos, Caio Machado chegou ao MMA em 2017, mas estreou no UFC somente em 2023. Até o momento, o brasileiro perdeu as duas lutas que disputou no Ultimate mas, no geral, seu cartel conta com oito vitórias, três derrotas e um empate.

“The Smashing Machine”

Astro de Hollywood, Dwayne Johnson, o ‘The Rock’, de início à preparação para seu novo papel no cinema. O ator anunciou, nas redes sociais, que iniciou treinos de MMA, para interpretar o ex-campeão do UFC Mark Kerr.

A produção do filme ‘The Smashing Machine’, que também é o apelido do lutador, será feita por um estúdio mundialmente conhecido, o A24. Nele, será retratado as glórias e as dificuldades de Kerr, em sua vida pessoal e profissional.

Além de ‘The Rock’, Emily Blunt também irá estrelar o elenco e atuará como esposa do lutador. Caio Machado, atleta brasileiro do UFC, dará vida ao personagem de Pete Williams, que nocauteou Mark Coleman.

O foco de Dwayne Johnson será na luta agarrada, por Mark Kerr ser reconhecido pela qualidade no wrestling.

Carreira de Mark Kerr

Como lutador, Mark Kerr apresentou alto nível de condicionamento físico e pelo seu principal ponto forte: o wrestling. O norte-americano é bicampeão da categoria peso-pesado do UFC e tem, em seu cartel, 15 vitórias, 11 derrotas e um no contest. Já no grappling, venceu o ADCC em 1999 e 2000.