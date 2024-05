Mais de 72,7 mil crianças devem ser vacinadas contra poliomielite no Acre; campanha começa hoje

A informação foi divulgada pelo Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) neste sábado (25). O Dia D contra a doença será no dia 8 de junho com mobilização no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, e na Rodovia Transacreana, em uma ação itinerante.