Júri começa a decidir destino de Donald Trump no caso sobre pagamento a atriz pornô

O júri pode discutir durante horas ou dias antes de chegar a um veredito, que deve ser unânime para condenar ou absolver Trump. Outro resultado potencial poderia ser a anulação do julgamento, que acontece quando o júri não consegue chegar a um veredito unânime.

Trump enfrenta 34 acusações de falsificação de registros comerciais para ocultar um pagamento a uma atriz pornô antes das eleições de 2016, para mantê-la calada sobre um suposto encontro sexual. O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, afirma que o pagamento fazia parte de um esquema mais amplo para influenciar a eleição, mantendo os eleitores no escuro sobre os supostos casos de Trump.

Depois que o júri deixou o tribunal, Trump disse aos repórteres que o caso foi “fraudado”.

“Nem Madre Teresa conseguiria vencer essas acusações”, disse ele. “Mas veremos.”

Merchan pediu que o júri pense em Trump como qualquer outra pessoa que merece ser tratada com justiça.

“Você está sendo solicitado a tomar uma decisão muito importante sobre outro membro da comunidade”, disse Merchan. “Eu sei que você não gostaria de fazer isso com o que chamamos de preconceitos implícitos.”

Pouco antes de o júri sair do tribunal, Merchan informou aos membros do painel que eles receberão um laptop contendo as provas do caso e pediu que eles lhe entregassem seus telefones antes de começarem as discussões. Ele também disse que os jurados podem solicitar depoimentos do julgamento a qualquer momento e só devem debater quando estiverem todos juntos.

“Se por algum motivo todos os 12 não estiverem reunidos na sala do júri, por favor parem de debater”, disse ele durante as instruções, que duraram pouco mais de uma hora.

Os seis suplentes foram convidados a permanecer na sala do tribunal enquanto o painel principal saía. O juiz agradeceu a atenção dispensada ao julgamento e disse que deverão permanecer no tribunal caso sejam necessários os seus serviços durante as deliberações.