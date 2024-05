Jovem que estuprou a irmã por 8 anos e a engravidou é condenado a 16 anos de prisão

Um homem, que durante 8 anos estuprou a irmã e a engravidou, foi condenado pela justiça acreana nessa segunda-feira, 27, a 16 anos de prisão em Cruzeiro do Sul. O caso foi descoberto no ano passado, quando ela engravidou e ele foi preso.

Segundo a polícia, o irmão começou a abusar da irmã quando a menina tinha apenas 7 anos e ele 14, persistindo com o crime por cerca de 8 anos.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o acusado usava um jogo de RPG para forçar a irmã a realizar “favores sexuais” quando ela estava em desvantagem na competição.

“Esse caso envolveu todas as formas mais sádicas possíveis. Primeiro, porque se tratava de uma relação entre irmãos, e segundo, porque eles jogavam um RPG no qual o autor era responsável por comandar o jogo. Com base nas jogadas da vítima, quando ela perdia vida ou algum benefício no jogo, ele oferecia o retorno apenas se ela realizasse algum favor sexual”, explicou o delegado Renan Santana.

Quando os pais deles descobriram a situação, segundo o delegado, deram uma surra em cada um, o que não impediu o filho de seguir com os abusos. Quando ela ficou grávida, foi à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEMPCA, de Cruzeiro do Sul. Quando soube que havia sido denunciado, o jovem disse que se mataria na entrada da cidade.

No depoimento, ele confessou todos os crimes e revelou que também havia sido vítima de estupro durante sua infância. Foi preso e seguirá no presídio Manoel Neri, onde vai cumprir os anos de condenação.