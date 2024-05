Idoso de 90 anos é condenado por homicídio em primeiro julgamento remoto

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco realizou na última quarta-feira, 29, no Fórum Criminal da capital, seu primeiro julgamento em que o advogado de defesa e o réu participaram por meio de videoconferência.

No final, o réu Antônio Pereira da Silva, de 90 anos, acusado de homicídio, foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão, sendo o regime inicialmente fechado. O juiz Flávio Mariano Mundim deferiu o direito do mesmo recorrer em liberdade.

Antônio Pereira é acusado de ter matado José Barbosa do Nascimento. Atualmente, o idoso reside em Goiânia (GO). Devido a idade avançada, problemas de saúde e principalmente dificuldades de se locomover, o advogado de defesa Igor Sulivan da Silva Lemes, que mora na mesma cidade, fez o pedido para que o julgamento ocorresse de maneira remota.

Por meio de um documento enviado ao juiz do caso, pediu autorização para participar da sessão, juntamente com seu cliente, através de videoconferência. O pedido foi acatado e o julgamento ocorreu sem problemas.

A sessão inédita teve como representante do Ministério Público o promotor de justiça Fernando Henrique dos Santos.