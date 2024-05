Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Não é incomum que de tanto proteger alguém em especial acabamos sufocando a liberdade dessa pessoa, e esse é apenas um exemplo mais banal que demonstra que até as mais dignas virtudes espirituais,como a proteção, podem se transformar em vícios e distorções.

É Insuficiente sermos virtuosos, porque agirmos sempre de acordo com as regras da moralidade não garante que estejamos promovendo o melhor de nós nem muito menos estimulando que as pessoas com que nos relacionamos sejam melhores também.

Acima de todas as virtudes morais está a sabedoria, porque sem ela tu podes fazer tudo direito, de acordo ao manual, mas mesmo assim carecerias do olhar divino que concede a graça do discernimento,para saber quando uma regra deve ser seguida, e quando transgredida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Proteja o que você constroi, dando atenção e carinho para que a manutenção seja tão ou mais importante do que todo e qualquer processo criativo que vier a entusiasmar sua alma novamente. Proteção e preservação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todo e qualquer toque de leveza que você der a tudo que acontecer, especialmente na dinâmica dos relacionamentos, agregará facilidades para que as pessoas envolvidas sigam pelo melhor caminho possível.Isso é viver.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É Bom você ter mais segurança a respeito de sua situação na vida,porque ainda que esse seja um sentimento temporário, que será substituído pela insegurança, é bom aproveitar enquanto durar.Segurança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com tanta coisa em marcha, é necessário você ter o maior domínio possível sobre tudo que acontece, pois, ainda que haja gente disponível para ajudar, você precisa acompanhar de perto todos os movimentos e ações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que vale a pena reservar espaço para ficar a sós com sua própria alma, contemplando ocenário para ter uma ideia mais ampla sobre tudo que está envolvido. Decisões melhores.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A força do grupo é superior à força individual, por isso é tão importante selecionar devidamente as pessoas com que você se relaciona, porque é junto com elas, e com os objetivos em comum, que sua força aumentará.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto você continuar fazendo sua parte da melhor maneira possível, é garantido que a vida fará também a parte dela, apresentando a você,com seu habitual toque misterioso, as coincidências que orientam as decisões.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Mantenha a bola em movimento, porque ainda que não seja possível enxergar como sair do imbróglio atual, o movimento facilitará o tempo inteiro. Há coisas que não precisam ser enfrentadas, só deixadas de lado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria melhor se você pudesse tomar distância e deixar as coisas andando por si sós, mas acontece que sem sua presença nada andaria.Portanto, ainda que seja desconfortável, procure marcar presença.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que não devam, as pessoas se dedicam às fofocas, e para isso se aproveitam de informações fragmentadas que lhes dão o ar de que sabem mais a respeito de alguém do que a própria pessoa em questão.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aprenda a usar direito os instrumentos que se encontram disponíveis, porque disso depende que você aproveite melhor o tempo, organizando adequadamente os períodos de produtividade e descanso também. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A Fila anda e atrás vem gente, portanto, melhor você tocar o jogo em frente para que sua alma não seja atropelada pela passagem inevitável do tempo. Use o entusiasmo ao seu favor, continue apostando na vida.