Chuvas no RS: sobe para 143 o número de mortos; 125 estão desaparecidos

Chegou a 143 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. O último balanço da Defesa Civil foi divulgado no na manhã deste domingo (12). O número de municípios afetados chegou a 446.

Segundo o relatório, o estado contabiliza 806 feridos e 125 desaparecidos. Ao todo, 1.115.704 pessoas foram afetadas, sendo que 537.380 estão desalojadas e 81.170 foram para abrigos.

Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas 76.399 pessoas e 10.555 animais.

Veja o balanço completo:

•Mortos: 143

•Feridos: 806

•Desaparecidos: 125

•Municípios atingidos: 446

•Pessoas afetadas: 2.115.704

•Desalojados: 537.380

•Pessoas em abrigos: 81.170

•Pessoas resgatadas: 76.399

•Animais resgatados: 10.555



Equipes atuam em resgate

Ao todo, de acordo com com o governo do Rio Grande do Sul, há um efetivo de mais de 27,5 mil pessoas atuando nos resgates. A ação conta com o apoio de 4.498 viaturas, além de 41 aeronaves e 340 embarcações.

Alerta para mais chuvas e deslizamentos

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) emitiu alerta de risco alto para deslizamentos, neste domingo (12) nas regiões Noroeste, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste, Sudoeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre, com atenção especial à Serra Gaúcha.

Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há riscos de chuvas intensas nas regiões citadas acima, além de um grande perigo para acumulados de chuvas, com chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O alerta é válido até às 18h de hoje.