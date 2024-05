Homem recebe “disciplina” no bairro Vitória em Rio Branco

Na tarde desta quarta-feira, (21), um homem foi brutalmente espancado no bairro Vitória, região do São Francisco, em Rio Branco. A vítima, identificada como Manoel da Silva Souza, de 42 anos, foi agredida por membros de uma organização criminosa em um suposto ato de disciplina.

Segundo informações repassadas por populares, Manoel teria encontrado um celular e vendido o aparelho para uma pessoa não identificada. O proprietário original do celular reconheceu o aparelho e alegou que havia sido roubado, não perdido. Quando o dono foi atrás de Manoel para recuperar o dinheiro, Manoel se recusou a devolver.

Em resposta, membros da facção criminosa intervieram. Eles espancaram Manoel usando pedaços de madeira, além de chutes e pontapés.

As agressões resultaram em fraturas no braço e no joelho, além de um corte contuso na cabeça, que deixou osso exposto.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e emergência de Rio Branco.

Manoel da Silva foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas no braço, joelho e um corte contuso na cabeça com exposição óssea, seu estado de saúde é considerado estável. Porém pode se agravar.

O caso será investigado pela Polícia Civil