Homem mata ex-mulher e amigo na frente da própria filha em Porto Velho

Um homem invadiu a casa da ex-esposa em Porto Velho (RO) e matou a tiros ela e um amigo do casal.

O que aconteceu

• Crime aconteceu na frente de uma criança, filha da vítima com o suspeito. O criminoso fugiu do local e a menina de 1 ano e 8 meses foi encontrada por policiais ao lado do corpo da mãe, segundo a PM. O caso foi registrado no sábado (25).

• Vítimas foram identificadas como Everaldo Oliveira Santos e Jaiane Lemos de Souza Neto. Jaiane tinha se separado do suspeito do crime, Vinícius Wallace do Casal Marinho, recentemente, segundo testemunhas.

• Mulher tinha medida protetiva contra suspeito. Apesar da medida, ele foi até a residência dela armado e conseguiu pular o muro.

• Câmeras de segurança flagraram momento em que ele invadiu a residência. Nas imagens, é possível ver que ele contou com a ajuda de ao menos uma pessoa,que dirigia um carro de fuga.

• Polícia Civil investiga caso como feminicídio e homicídio. Diligências são realizadas em busca do autor do crime, informou o órgão ao UOL.

• O UOL buscou o suspeito do crime por contatos públicos dele em redes sociais. Não houve retorno até o momento e não foi possível identificar quem faz a defesa do homem, considerado foragido.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

