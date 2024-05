Guaíba sobe 2,2 centímetros por hora e projeções apontam possível novo recorde

As chuvas do final de semana estão provocando reflexos no Lago Guaíba nesta segunda-feira (13). Desde a meia-noite, o rio já subiu 22 centímetros, passando de 4,64m para 4,86m:uma média de 2,2 centímetros por hora.

Projeções feitas pela Defesa Civil, pelo governo do estado e por especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apontam que o nível do rio pode chegar entre 5,5 e 5,6 metros, superando a marca de 5,33 metros desta mesma chuva. O recorde foi registrado na segunda-feira da semana passada, dia 6 de maio, às 20h.

As cheias no Guaíba são consequência do escoamento da água do interior do estado. Na serra gaúcha, o final de semana foi marcado por chuvas nos locais onde estão os rios dos Sinos, Caí, Gravataí, Jacuí e Taquari.

No modelo europeu utilizado pela UFRGS, a expectativa é que a maior marca do rio Guaíba seja registrada na quarta-feira (15). Já o modelo americano prevê o nível mais alto entre o final desta terça (14) e o começo de quarta-feira.