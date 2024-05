Ancelotti e jogadores do Real Madrid recriam famosa foto com charuto; veja

O Real Madrid conquistou o título de LALIGA pela 36ª vez na história. No último domingo, o elenco comemorou a conquista na Praça de Cibeles, em Madri. Durante a festa, Ancelotti tirou novamente uma foto com jogadores enquanto fumava um charuto e usava óculos de sol.

Vinicius Júnior, Rodrygo, Camavinga, Militão e Alaba posaram ao lado do treinador e recriaram uma foto que viralizou em 2022, na comemoração do título da Champions League, em que o treinador também usava óculos de sol e tinha um charuto na boca.

⚪️😎 Carlo Ancelotti just did it again. pic.twitter.com/Dlj1XBWs63

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024



First time was so nice,i had to do it twice pic.twitter.com/5v7wKTZ8wn

— 🏖️ (@JovanRMFC) May 12, 2024



Este é o 36º título do Real Madrid em LALIGA. O último tinha sido conquistado na temporada 2021/2022, já com Ancelotti no comando.

Campanha por Vini Jr melhor do mundo

Durante as celebrações, Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid que também disputa a Bola de Ouro, rasgou elogios ao brasileiro Vinicius Júnior e falou que o atacante é o melhor do mundo.

Nesta semana, após a classificação do Real Madrid para a final da Champions League, o técnico Carlo Ancelotti também disse que Vini Jr é um dos fortes candidatos ao prêmio da Bola de Ouro.

“Creio que Vinicius está indo bem. Falta a final da Champions e logo tem a Copa América, mas creio que está muito próximo. Se terminar bem com a final e também com a Copa América, acredito que pode ganhar“, afirmou em entrevista coletiva.