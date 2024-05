Grêmio goleia The Strongest pela Copa Libertadores em retorno aos gramados

Após um mês sem jogar em razão das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o The Strongest por 4 a 0 nesta quarta-feira (29), no Couto Pereira, em Curitiba, pela Copa Libertadores.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Soteldo, João Pedro, Everton e Gustavo Nunes.

Com o triunfo, o time do técnico Renato Gaúcho foi a 6 pontos e está na terceira colocação do grupo C, atrás do líder The Strongest, que tem 10 e fez sua sexta e última partida na fase de grupos, e do Huachipato, que foi a 8 pontos e ocupa a vice-liderança.

No outro jogo do grupo, os chilenos venceram o Estudiantes por 4 a 3, na Argentina. A equipe de La Plata é a lanterna, com apenas 4 pontos.

Por conta da paralisação forçada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio ficou um mês sem entrar em campo e, por isso, tem apenas quatro confrontos. Estudiantes e Huachipato têm cinco, e o The Strongest não joga mais nesta fase.