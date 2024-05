Governo anuncia estande tecnológico para exibir pontos turísticos na Expoacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), prepara-se para impulsionar o turismo de aventura na próxima edição da maior feira agropecuária do estado, neste ano, com a “vinda”, a Rio Branco, do Parque Nacional da Serra do Divisor, da Trilha Chico Mendes e das belezas do Rio Croa, três importantes polos turísticos acreanos, que em 2024 serão transportados de forma virtual para a Expoacre.

A novidade foi anunciada pelo secretário Marcelo Messias, titular da pasta, na tarde desta terça-feira, 14, durante a abertura da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Turismo (CET), com a participação de várias entidades, públicas e privadas que compõem o seu colegiado, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), em Rio Branco.

O secretário foi o primeiro a fazer uso da palavra, divulgando um balanço das ações da Sete, entre participações em feiras nacionais e internacionais, e de apoio ao empreendedorismo e ao turismo. Em seguida, fez uma exposição detalhada do novo estande da Sete na feira, que contará com recursos audiovisuais de última geração para levar o visitante a um passeio quase real a esses lugares.

“É um desejo do governador Gladson Cameli que o nosso turismo se desenvolva e, por isso mesmo, também garantiu que a Sete tenha uma visibilidade de excelência na Expoacre deste ano. Desse modo, teremos ambientes com vários recursos sensoriais que permitirão imergir o visitante nesses lugares, incluindo pessoas com deficiência física que, muitas vezes, não têm condições de acessar esses ambientes”, afirma Messias.

O gestor se refere, por exemplo, ao pôr do sol no alto da Serra do Divisor, que poderá ser visualizado a partir de um mirante virtual instalado na feira agropecuária, ou a um passeio de canoa pelo Croa e sua vegetação verde na superfície d’água. Marcelo Messias ressaltou ainda que “o governo tem investido no turismo e no empreendedorismo em diversas frentes”.

“De 2023 até agora, alcançamos feitos importantes. No ano passado, a nossa atenção esteve voltada a promover atividades para fomentar o desenvolvimento econômico do estado, estruturando e impulsionando o turismo com ações, em representações de conselhos e câmaras técnicas, participando de feiras nacionais e internacionais e fazendo visitas técnicas”, observou o gestor.

Na ocasião, o presidente do Conselho Estadual do Turismo, Tiago Higino Mendonça, pediu para que o governo do Estado insira a entidade na organização da Expoacre, em Rio Branco, e na Expoacre Juruá de 2025.

A 1ª Reunião Ordinária do CET teve ainda, como pautas principais, a apresentação da sua logomarca e o anúncio de novos investimentos, por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado Manoel Moraes (PP), líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre.

Além da apresentação comercial da Agência de Turismo Peruana, a diretora de Turismo da Sete, Sirlânia Venturin, fez uma exposição sobre a participação do Acre em feiras de turismo e de negócios em 2024. Participou também da reunião Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.