Gladson e Pedro Pascoal entregam Ressonância Magnética no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli entrou nesta quarta-feira, 28, em pleno funcionamento o equipamento de ressonância magnética no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O aparelho, que é um marco na saúde pública do Juruá, visa facilitar a vida de quem precisava fazer o exame, e que só podia fazer via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para Rio Branco.

O equipamento, adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que chegou nos últimos dias, e está em pleno funcionamento, custou mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos.

