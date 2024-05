“Gigantes de Aço”: confira como está o intérprete de Max, 13 anos depois

Um dos destaques de “Gigantes de Aço”, a doçura e a inteligência de Max Kenton foi responsável por conquistar até mesmo Charlie (Hugh Jackmann), seu pai que não tinha planos de exercer a paternidade. Lançado em 2011, no filme o pequeno é interpretado por Dakota Goyo.

Filho de uma cantora, o artista canadense começou logo cedo sua carreira como ator. Antes do filme de robôs, o jovem foi responsável por interpretar a versão criança de Thor no longa da Marvel, também de 2011. Após isso, realizou alguns trabalhos menores e ainda atuou em musicais como, “Os Miseráveis” e “O Rei do Show”.

Com o passar dos anos, Dakota foi se afastando aos poucos do mundo artístico. Atualmente com 24 anos de idade, o jovem não é muito ativo nas redes sociais.

Mesmo assim, em seu perfil, ele se apresenta como ator e costuma relembrar alguns momentos dos bastidores de “Gigantes de Aço”. Em algumas de suas publicações, Goyo afirma ser vegano e possui como um de seus hobbies algumas partidas de Golf.

Confira como ele está hoje em dia: