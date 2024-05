Do lado dos donos da casa, o gol veio de Gustavo Coutinho aos 37 minutos do segundo tempo.

O jogo foi o primeiro reencontro dos dois times após o atentado realizado por torcedores do Sport contra o ônibus que levava a delegação do Fortaleza, realizado no dia 22 de fevereiro, quando deixava a Arena de Pernambuco após empate em 1 a 1 pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Os sete suspeitos de participarem do atentado contra o ônibus que levava a delegação Fortaleza, estavam presos, mas foram soltos nesta semana. Eles não poderão comparecer a jogos do Sport e terão de cumprir outras determinações impostas pela Justiça.

Mesmo com estádio lotado, a equipe de Vojvoda dominou a partida e não teve dificuldades para passar pelo Sport. Em 21 minutos de jogo, o placar já marcava 3 a 0 para os visitantes.

O Sport chegou a diminuir aos 28 da primeira etapa, mas teve o gol de Pedro Lima anulado pelo VAR por conta de um toque de mão do lateral. Com a partida, Moisés se tornou o artilheiro do torneio, com seis gols. Gustavo Coutinho aparece na vice-liderança, com cinco.

A final da Copa do Nordeste será decidida em dois jogos, que serão realizados nos dias 5 (quarta-feira) e 9 (domingo) de junho.