Engenheira Mecânica sofre acidente de trabalho e cai de forro do Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco

Por Davi Sahid

A Engenheira Mecânica Wéllida Trevizani Santolin sofreu uma queda do forro do Teatro Plácido de Castro, conhecido como Teatrão, durante uma vistoria na manhã desta sexta-feira, 10, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, em Rio Branco e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com relatos de colegas, Welida estava realizando uma inspeção para preparar o início da reforma do Teatrão, prevista para os próximos dias. O acidente ocorreu quando ela subiu em um forro, que cedeu, levando-a a cair em outro.

O Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados rapidamente. Welida foi resgatada e recebeu atendimento no local.

Os socorristas do Samu informaram que a Engenheira aparentemente sofreu lesões no dedo do pé esquerdo, no dedo da mão direita, e há suspeita de uma fratura no braço direito, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação e tratamento, onde seu estado de saúde é estável.

Nota Pública

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), comunica que a servidora Wéllida Trevizani Santolin, engenheira mecânica da autarquia, está com o quadro de saúde estável após sofrer um acidente de trabalho durante inspeção às obras no Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco.

A servidora foi socorrida no forro do teatro pela corporação do Corpo de Bombeiros e atendida de imediato pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).