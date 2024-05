Empresas devem fazer mais para proteger a biodiversidade, diz Fórum Econômico Mundial

Diante de novas catástrofes climáticas, com enchentes ocorrendo de forma simultânea em vários países, o Fórum Econômico Mundial chama atenção dos líderes empresariais para intensificar as ações de transição para a economia de baixo carbono, tornando as empresas mais resilientes.

A Organização Internacional para a Cooperação Público-Privada, mais conhecida por sua reunião anual em Davos, nos alpes suíços, sempre em janeiro há 53 anos, divulgou orientações para setores específicos a fim de proteger a biodiversidade.

“Construir um mundo de impacto positivo na natureza significa mudar a forma como a natureza é vista, substituindo o antigo mantra de simplesmente minimizar os impactos negativos por uma nova abordagem que restaura, protege e valoriza a natureza”, disse em seu site.

O conceito de travar e reverter a perda de biodiversidade até 2030 é a missão central do Plano de Biodiversidade, ou Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal. Adotado durante a Conferência de Biodiversidade da Organização das Nações Unidas (ONU), no Canadá em 2020, a COP15, o acordo histórico inclui quatro objetivos e 23 metas.

A Meta 15 destaca explicitamente a necessidade de avaliação e divulgação obrigatórias por parte das empresas. E a ONU fez um apelo nesta quarta-feira (22) para que todos, incluindo a iniciativa privada, participem ativamente da implementação do Plano de Biodiversidade.

“Líderes empresariais podem transformar os seus negócios para ajudar a proteger a natureza e gerar impacto positivo”, diz o Fórum Econômico Mundial.

De acordo com a organização, a natureza sustenta a economia global. Mais da metade do PIB mundial – US$ 44 trilhões – depende moderada ou altamente da natureza através da utilização de água, minerais e regulação climática, por exemplo.

O Relatório de Riscos Globais de 2024 do Fórum Econômico Mundial assinala que os riscos ambientais representam metade dos 10 principais riscos nos próximos 10 anos e classifica a perda de biodiversidade e o colapso dos ecossistemas como o terceiro maior risco global para a humanidade.